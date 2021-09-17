كارتيرون يستعين بـ ناصر الخليفي لسداد ديون الزمالك.. ويثير غضب جماهير الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

استعان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنشور لصفحة منسوبة لناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وصاحب قنوات "بي إن سبورتس"، يؤكد فيه رجل الأعمال القطري أنه على استعداد لدفع ديون نادي الزمالك والتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل.

وكتبت الصفحة المنسوبة للخليفي بموقع "فيس بوك": إن أتيحت لي الفرصة من إداراة نادي الزمالك أن أسدد مديونية النادي، وإحضار صفقة من العيار الثقيل، حبا في نادي الزمالك".

وقام كارتيرون بمشاركة المنشور عبر صفحته، وهو ما أثار غضب بعض جماهير نادي الزمالك، وذلك بعدما أكد في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" أمس، أنه يمتلك حساباً على موقع فيس بوك هو نفسه الذي نشر من خلاله منشور ناصر الخليفي.

وأمس الخميس، أعرب كارتيرون عن غضبه من شائعات رحيله عن القلعة البيضاء، وهروبه من جديد، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق من الناحية المادية.

وأكد الفرنسي في تصريحات للوطن أنه مستمر مع الزمالك، ولديه دوافع كبيرة بتحقيق الألقاب، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق لقب الدوري المصري رفقة الفارس الأبيض ولديه طموح بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويشهد نادي الزمالك مؤخراً أزمة كبيرة بعد الجلسة التي جمعت حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي، بلاعبي الزمالك، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، تزامنًا مع صرف جزء من عقد اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي قرر الأبيض عودته من جديد من أجل إنهاء القضية التي جرى إلزام الزمالك فيها بدفع مليون و300 ألف دولار لصالح النقاز.