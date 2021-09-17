بعد القرار البريطاني.. بشرى سارة لمحمد صلاح قبل مواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

بات من المؤكد مشاركة محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مع الفراعنة في مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يومي 9، 12 من شهر أكتوبر المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يأتي ذلك بعدما أزالت الحكومة البريطانية، الجمعة، مصر من دول القائمة الحمراء الخاصة بقيود تفشي فيروس كورونا.

ولم تعد مصر متواجدة في القائمة الحمراء رفقة 7 دول أخرى بحسب التحديث الجديد من الحكومة البريطانية.

وحُرم منتخب الفراعنة من صلاح في مباراة أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الشهر الماضي، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء آنذاك، والتي تستوجب قضاء الفرد عند عودته من أي من تلك البلدان الموجودة في القائمة، 10 أيام على الأقل في العزل الذاتي بأحد الفنادق.