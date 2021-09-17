شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم بدر حامد لخلافة نبيه فى الزمالك.. وترشيح أحمد مجدى لتعويض عبد المقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، من أجل تولى مهمة المدرب العام لفريق الكرة الأول بجهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما تقدم أسامة نبيه بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته.

ورغم إن بعض أعضاء لجنة إدارة نادى الزمالك يفضلون استمرار بدر حامد فى رئاسة قطاعات الناشئين نظرًا للطفرة التى أحدثها بالقطاعات، إلا إن البعض الأخر يرى إنه الأنسب لتلك المرحلة ويجب أن ينقل خبراته للفريق الأول.

فى الوقت نفسه تم ترشيح أحمد مجدى نجم الزمالك السابق لمنصب المدرب فى جهاز كارتيرون لتعويض رحيل أحمد عبد المقصود الذى تقدم باستقالته هو الأخر.

ومن المنتظر أن يتم طرح كافة الأسماء المرشحة على باتريس كارتيرون، من قبل فاروق جعفر لتحديد العناصر التى ستنضم بشكل رسمى للجهاز المعاون، قبل بداية الاستعداد بجدية للموسم الجديد.

وكان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى: "جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل.

ويضيف مدرب الزمالك: "كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل: "لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدًا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه.

وتابع: "هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل".

وأكمل: "وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين".

واختتم حديثه قائلاً: " لذا وجب عليا التقدم باستقالتى احتراما لنفسى وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتى على ايجاد حلول من قبل الاداره.