شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري .. 4 أندية تحتكر 17 لقبا حتى الآن والأهلى الأكثر تتويجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

وقبل مواجهة الثلاثاء نستعرض أبطال السوبر المصري حتى الآن ..

2000/ 2001.. البطل الزمالك والوصيف غزل المحلة "2/ 1"

2001/ 2002.. البطل الزمالك والوصيف المقاولون "1 / 0 "

2002/ 2003.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 /1" بركلات الترجيح

2003/ 2004.. البطل المقاولون والوصيف الزمالك "4/ 2"

2004/ 2005.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "1 /0 "

2005/ 2006.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "1 /0 "

2006 /2007.. البطل الأهلى والوصيف الإسماعيلى "4 /2" ركلات الترجيح

2007 /2008.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "2 /0"

2008/ 2009.. البطل حرس الحدود والوصيف الأهلى "0 /2"

2009 /2010.. البطل الأهلى والوصيف حرس الحدود "1 /0"

2010 / 2011.. تم إلغاء البطولة

2011 /2012.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "2/ 1"

2012/ 2013.. إلغاء البطولة

2013 /2014.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك " 5 /4" ركلات الترجيح

2014/ 2015.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 / 2"

2015/ 2016.. البطل الزمالك والوصيف الأهلى "3 /1" ركلات الترجيح

2016/ 2017.. البطل الأهلى والوصيف المصرى "1 /0"

2017 /2018.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 /2"

2018/ 2019.. البطل الزمالك والوصيف الأهلى "4 /3" ركلات الترجيح