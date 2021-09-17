شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطمئن على الننى بعد عودته لتدريبات آرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، على الاطمئنان على حالة محمد الننى لاعب فريق آرسنال الإنجليزى بعد عودته للتدريبات اليوم عقب الإصابة التى لحقت به منذ فترة.

وأعلن نادى آرسنال الانجليزى منذ فترة إصابة الدولى المصرى محمد الننى فى أوتار الركبة، وجارٍ تجهيزه وتأهيله للعودة.

وعبر مسئولو منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، عن سعادتهم بخبر رفع إنجلترا اسم مصر من قائمة الدول الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالى تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى فى قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وقررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعنى أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء فى الحجر الصحى بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن هناك تواصل مع النجم المصرى محمد صلاح، وأن اللاعب متمسك بالتواجد فى جميع مباريات المنتخب، وأن غيابه عن مباراة أنجولا فى الجولة الأولى بسبب إجراءات الحظر فى إنجلترا.