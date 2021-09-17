الامارات | بشرة خير لمنتخب مصر.. محمد صلاح والنني حاضران أمام ليبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير لمنتخب مصر.. محمد صلاح والنني حاضران أمام ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الجمهور المصري بشرى سارة من السلطات الإنجليزية قبل مواجهتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك عندما أعلنت عن إزالة اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا ما يعني إمكانية وجود كلا اللاعبين أمام ليبيا خلال الجولتين المقبلتين من التصفيات بعد السماح الأمن بالدخول إلى مصر والعودة بدون إجراءات الحجر الصحي.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الليبي في مباراتين بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، في حين قررت السلطات البريطانية إزالة اسم مصر من القائمة الحمراء لمنع السفر بسبب إجراءات كورونا يوم 22 سبتمبر المقبل وهو ما يعني تواجد النجمين في قائمة المنتخب المصري الجديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان محمد صلاح والنني قد غابا عن مواجهة مصر الأولى في التصفيات أمام أنغولا بسبب رفض ناديا ليفربول وأرسنال سفر اللاعبين بسبب إجراءات الحجر الصحي على اللاعبين بعد العودة، ولكن الآن وطبقاً لما نشر في موقع "في الجول" المصري فإن اللاعبين بإمكانهما التواجد في قائمة المنتخب في المباراتين المقبلتين.

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