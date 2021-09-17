الامارات | محمد صلاح صائد الشباك.. عدد أهدافه من المقاولون إلى ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح صائد الشباك.. عدد أهدافه من المقاولون إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وبتسجيل الأهداف للمنتخب والنادي الذي يمثله، ولم يهدأ حتى الآن مع إحرازه هدفاً جديداً له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضد ميلان، ليصل إلى الهدف رقم 28 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومنذ أن بدأ محمد صلاح مشواره مع كرة القدم أحرز 258 هدفاً في كافة الأندية التي لعب بها ومنتخب مصر، في مشوار طويل للاعب بدأه من نادي المقاولون العرب واستقر في ليفربول.

الظهور الأول لمحمد صلاح كان في موسم 2010 مع المقاولون العرب وخلال تواجده في الدوري المحلي المصري لعب 44 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، وانتقل بعد ذلك إلى بازل السويسري حيث خاض مع الفريق 79 مباراة ونضج أوروبيا سجل خلالها 20 هدفاً.

الظهور الإنجليزي الأول كان مع تشيلسي عام 2014 ولكنه كان ظهور ضعيف بخوض 19 مباراة فقط سجل خلالها هدفين، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة وخاض معهم 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وسطع اللاعب في روما بعد ذلك الذي قرر شراء اللاعب ليخوض 83 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً.

وجاءت الانطلاقة الكبرى والعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول الذي خاض معه حتى الأن 208 مباراة سجل خلالها 129 هدفاً في كل المسابقات، إضافة إلى بداية حصد نتيجة عمله بالتتويج بعدد كبير من الألقاب منها الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية إضافة إلى عشرات الجوائز الفردية التي حصل عليها اللاعب الدولي المصري.



أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

خاض النجم المصري عدد كبير من المباريات مع المنتخبات الوطنية المصرية بداية من منتخب تحت 20 عاماً حيث خاض 11 مباراة سجل فيها 3 أهداف، ثم منتخب مصر الأولمبي وسجل 4 أهداف في 11 مباراة أيضاً أما المنتخب الأول فخاض اللاعب حتى الأن 71 مباراة سجل خلالها 45 هدفاً.



وتواجد اللاعب الدولي المصري في كافة البطولات حيث لعب في كأس العالم 2018 بروسيا إضافة إلى الأولمبياد، وكأس العالم للأندية والبطولات الأوروبية الكبرى.

أهداف صلاح خلال مسيرته الكروية

المقاولون العرب: 12 هدف

بازل السويسري: 20

ليفربول في كل البطولات: 129

تشيلسي: 2

فيورنتينا: 9

روما: 34

المنتخب المصري: 45

منتخب مصر تحت 20 عام: 3

منتخب مصر الأولمبي: 4

مجموع الأهداف: 255 هدف

مجموع المباريات: 645 مباراة

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