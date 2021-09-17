الامارات | عجمان والعروبة.. هدفان بصبغة "برتقالية" وضربة جزاء ضائعة!

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان والعروبة.. هدفان بصبغة "برتقالية" وضربة جزاء ضائعة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة عجمان والعروبة، الجمعة، على استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدما عن طريق لاعبه الكولومبي، بورليس مينا "5"، ثم تعادل العروبة عن طريق مدافع "البرتقالي" سعيد سليمان، الذي سجل بالخطأ في مرماه "53"، ليتقاسم الفريقان نقطتي اللقاء

وشهدت المباراة عدة سيناريوهات مختلفة بدأت مع الدقيقة الخامسة عندما مرت تسديدة بورليس مينا من بين قفازي الحارس أحمد الحوسني الذي يتحمل مسؤولية هدف التقدم للبرتقالي.

وأصبحت الأمور بعد ذلك سهلة على فريق عجمان الذي تحكم في مجريات اللعب بصورة واضحة ومعها سدد أبوبكر تراولي، كرة أرضية زاحفة أنقذها حارس العروبة.

وبعدها أضاع لينادرو فرصة هدف مُحقق من وضعية انفراد بالمرمى، لكن أحمد الحوسني تألق في ابعاد الكرة وحافظ لفريقه على حظوظه في المباراة.

ومنح مدافع عجمان السلوفيني، ساماردجيتش، الفرصة للعروبة لاستكمال اللقاء بأفضلية عددية، عندما تعرض للبطاقة الحمراء مع الدقيقة 30 من قبل الحكم الدولي عمار الجنيبي، لتعمده ضرب مهاجم العروبة النيجيري، كينجسلاي، وهو القرار الذي أيده تقنية الفار.

ولكن عجمان استطاع أن يتماسك وأنهى الشوط الأول لمصلحته بهدف دون رد، بعد أن أضاع فراس بالعربي في فرصة جديدة على فريقه للتسجيل من انفراد بالمرمى، وأنقذها المدافعين.

وفي الشوط الثاني، واصل عجمان تقديم الهدايا لمنافسه، عندما أخطأ المدافع سعيد سليمان في إبعاد عرضية علي مدن، ليضعها داخل الشباك على يسار الحارس علي الحوسني، مسجلا التعادل للعروبة.

واستمرت أخطاء لاعبي عجمان، إذ وقع المدافع أحمد المحرمي، في المحظور وعرقل علي مدن، داخل الصندوق، لم يتردد عمار الجنيبي في احتسابها ضربة جزاء، نفذها كينجسلاي، وأنقذها حارس عجمان بقدميه ليحرم العروبة من التقدم.

ثم عاد علي الحوسني وأنقذ فريقه من هدف آخر من تسديدة أحمد موسي التي لعبها من مسافة قريبة وحولها إلى ضربة ركنية.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه العروبة عن الهدف الثاني، أضاع أبوبكر تراولي فرصة ذهبية من انفراد بالمرمى أنقذها حارس العروبة باقتدار.

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