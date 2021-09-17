ضمن فعاليات موسم الرياض.. مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر السعوديين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، عن تنظيم مباراة ودية ستقام بين باريس سان جيرمان ومزيج من نجوم الهلال والنصر، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ في يناير المقبل.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة قال فيها: ”عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض، ترقبوها في يناير المقبل“.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يضم بين صفوفه كوكبة كبيرة من النجوم العالميين، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار داسيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.

ولم يتم الكشف عن أسماء الفريق الذي سيضم مزيجا بين لاعبي الهلال والنصر.

وفي أغسطس الماضي، انطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي، حيث يحتل الهلال حاليا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، أما النصر فيأتي في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وتأهل الفريقان إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بينما يحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.