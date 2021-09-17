دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى يواجه بطل النيجر فى دور الـ32.. والزمالك ينتظر الفائز من مواجهتي توسكر الكيني وسولار الجيبوتي

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل فريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر لمواجهة الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1.

من جهة أخرى سيلتقي الزمالك مع الفائز من مجموع مواجهتي توسكر الكيني وأرتا سولار الجيبوتي، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا 1-1.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين غدا في العاصمة الكينية نيروبي.

وحدد الكاف أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل لإقامة مباريات ذهاب دور الـ32، على أن تلعب مباريات الإياب أحد أيام 22 و23 و24 من نفس الشهر.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى، هي: الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد والرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.