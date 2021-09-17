شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وضمك في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021. وضع النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا نادي الشباب في المقدمة بتسجيله الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة (73)، بعدما أضاع ضربة جزاء في الشوط الأول عند الدقيقة (18). دخل نادي الشباب المباراة بالتشكيلة التالية: فواز القرني – فواز الصقور – أحمد شراحيلي – إيجور ليشنوفيسكي – متعب الحربي – حسين القحطاني – الفريد ندياي – عبدالله الجوعي – إيفر بانيجا – كارلوس جونيور – أوديون إيجالو. بينما جاءت تشكيلة ضمك الاساسية كالآتي: مصطفى زغبة – عبدالله هوساوي – فاروق شافعي – سيرجيو فيتور – عبدالله العمار – عبدالعزيز مجرشي – وليد العنزي – هلال سوداني – ميجو كاكتاس – منصور حمزي – إيمليو زيلايا. شاهد فيديو اهداف مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي

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