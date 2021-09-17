نتيجة مباراة الجزيرة والامارات في الدوري الاماراتي الجولة 4..قذيفة تراوري تُفسد خطط السكتيوي

تعرف على نتيجة واحداث مباراة الجزيرة والامارات في بطولة الدوري الاماراتي ادنوك، التي أقيمت بعد عصر اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدمًا بهدف جميل للاعبه الأفريقي «عمر تراوري» بعد تلقيه تمريرة أرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من الهداف الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

وراوغ عمر تراوري أحد مدافعي الامارات فور تسلمه تمريرة من علي مبخوت على نقطة ركلة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية بالقدم اليسرى أخذت يد الحارس علي سعيد صقر وعانقت الزاوية اليمنى.

وكان الشوط الأول يتجه نحو التعادل السلبي بسبب التكتيك الدفاعي الذي فرضه المدير الفني لنادي الامارات “طارق السكتيوي” على مهاجمي الجزيرة، لكن عمر تراوري فض الاشتباك بمهارة فردية عالية.

واستطاع الجزيرة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بواسطة هدافه الأول «علي أحمد مبخوت» بصناعة اللاعب البديل محمد ربيعي الذي شارك في الدقيقة 58 محل عمر تراوري.

وقلص نادي الامارات فارق الاهداف لـ 1/3، حين نجح لاعب جويدي جنادو في تسجيل هدف عند الدقيقة 79 بنصاعة باروت ألباروت.

ولم يهنأ الامارات بهذا الهدف طويلاً، حيث تلقت شباكه لهدف قاتل في الدقيقة 81 بواسطة دي أوليفيرا الذي شارك كبديل في الدقيقة 79 بدلاً من خلفان مبارك.

وعاد الامارات ليؤكد أنه كان يستطيع الخروج بنقطة في هذا اللقاء، عندما سجل ليثيري الهدف الثاني له في الدقيقة 86، لكن ما تبقى من وقت لم يسعف رجال طارق السكتيوي ليخرجوا بخسارة رابعة على التوالي في الدوري الاماراتي هذا الموسم.

وأفتتحت مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاماراتي ادنوك بين الجزيرة والامارات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نفس توقيت مباراة عجمان والعروبة.

انطلقت مباراة الجزيرة والامارات في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 15:45 بتوقيت المغرب، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت المباراة على شاشة قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، كما نقل بث مباشر المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتقنية HD بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.

دخل نادي الجزيرة مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز لتصدر الدوري الاماراتي برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف عن باقي منافسيه.

واصطدم الجزيرة بتطلعات الإمارات الراغب في الهروب من منطقة الخطر وانهاء سلسلة هزائمه المتتالية منذ بداية الموسم الجديد 2022/2021.

ويحتل الامارات المركز ال14 والأخير دون نقاط بعد أن خسر من شباب الاهلي دبي والعين والظفرة والجزيرة.

ولا يتمتع نادي الامارات بذكريات طيبة في تاريخ مواجهاته التاريخية أمام الجزيرة بمنافسات الدوري الاماراتي، ففي آخر مباراتين لهما معًا بالموسم الماضي، خسر الامارات ذهابًا 6/صفر، وإيابًا 3/صفر.

وترجع آخر مرة حقق فيها الامارات الفوز على الجزيرة بمنافسات الدوري المحلي لتاريخ 7 أبريل 2018 بهدف دون رد، ولم يفز الامارات أبدًا على ملعب الجزيرة في جميع المسابقات المحلية منذ عام 2000 حتى الآن.

تشكيلة الجزيرة اليوم

علي خصيف – سالم راشد – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي – محمد العطاس – تولاني سيريرو – عبد الله رمضان – جواو فيكتور – خلفان مبارك – عمر تراوري – علي مبخوت

تشكيلة الامارات اليوم

علي سعيد صقر – فراس صالح الخصيبي – سي فيليمون أولاوويين – علي مصطفى الكعبي – سلطان السويدي – عبد الله مال الله – خالد عنبر المزروعي – وليد الصبار – حسن يوسف خميس – أليسون دا موتا – جوزيف جانادو.