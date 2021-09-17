البث المباشر | مشاهدة مباراة الشباب وضمك في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الشباب وضمك في الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

يتطلع نادي الشباب إلى تحقيق انتصاره الثاني في الدوري السعودي 2021/2022، عندما يحل ضيفًا على ضمك في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية «المحالة».

وتعرض الشباب للخسارة في الجولة الافتتاحية أمام أبها، وتعادل في الثانية مع الاتفاق، وخسر مجددًا في المباراة الثالثة أمام الفتح، قبل أن ينتصر اخيرًا بالجولة الماضية على حساب الحزم.

ووقع الليوث البيضاء على رقم سلبي غير مسبوق في الدوري السعودي للمحترفين، إذ حصل لاعبوه على 4 كروت حمراء في أول 4 جولات، كما ارتكبوا 3 ضربات جزاء.

على الجهة المقابلة، لن يكون فريق ضمك لقمة سائغة في دوري المحترفين هذا الموسم، فبعد خسارته في الجولة الأولى أمام النصر، نجح في حصد 7 نقاط من آخر 3 جولات، فاز على الطائي والفيصلي، وتعادل أمام اهلي جدة.

وسيسعى ضمك إلى تحقيق الانتصار على الشباب، من أجل الارتقاء إلى صدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت، حيث يقبع حاليًا في المركز الخامس، ويفصله نقطتين عن المتصدر «الاتحاد».

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشباب وضمك على قناة Ssc5 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

الشباب 0-0 ضمك

استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الدوري السعودي (الجولة 5)

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تشكيلة الشباب الاساسية: فواز القرني – فواز الصقور – أحمد شراحيلي – إيجور ليشنوفيسكي – متعب الحربي – حسين القحطاني – الفريد ندياي – عبدالله الجوعي – إيفر بانيجا – كارلوس جونيور – أوديون إيجالو.

تشكيلة ضمك الاساسية: مصطفى زغبة – عبدالله هوساوي – فاروق شافعي – سيرجيو فيتور – عبدالله العمار – عبدالعزيز مجرشي – وليد العنزي – هلال سوداني – ميجو كاكتاس – منصور حمزي – إيمليو زيلايا.