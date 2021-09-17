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البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي

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البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي

البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العربي والجهراء في ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

تنطلق مباراة العربي والجهراء على ستاد الصداقة والسلام في العاصمة الكويتية عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المملكة العربية .

تنقل مباراة العربي والجهراء على شاشة قناة الكويت Kuwait sports HD بصوت المعلق الرياضي الكويتي طارق الملا.

وشهدت آخر 5 مواجهات مباشرة بين العربي والجهراء، فوز كل فريق بمباراتين، والتعادل مرة واحدة 1/1، وكان ذلك آخر لقاء جمعهما معًا يوم 19 أكتوبر 2020 ضمن مباريات الدوري الكويتي.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة العربي والجهراء في كأس الأمير الكويتي رابط يلا شوت

البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي

البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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