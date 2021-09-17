البث المباشر | مشاهدة مباراة العربي والجهراء في بث مباشر يلا شوت بكأس الأمير الكويتي يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العربي والجهراء في ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021. تنطلق مباراة العربي والجهراء على ستاد الصداقة والسلام في العاصمة الكويتية عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية. تنقل مباراة العربي والجهراء على شاشة قناة الكويت الرياضية Kuwait sports HD بصوت المعلق الرياضي الكويتي طارق الملا. وشهدت آخر 5 مواجهات مباشرة بين العربي والجهراء، فوز كل فريق بمباراتين، والتعادل مرة واحدة 1/1، وكان ذلك آخر لقاء جمعهما معًا يوم 19 أكتوبر 2020 ضمن مباريات الدوري الكويتي. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة العربي والجهراء في كأس الأمير الكويتي رابط يلا شوت

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