البث المباشر | مشاهدة مباراة العين واتحاد كلباء في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العين واتحاد كلباء، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

يبحث نادي العين عن تحقيق الفوز الرابع تواليًا في الدوري الاماراتي 2021/2022، وحصد العلامة الكاملة، عندما يستقبل فريق اتحاد كلباء على استاد هزاع بن زايد.

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري ادنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط وبفارق الاهداف عن الشارقة، بعدما سجل ما مجموعه 6 أهداف في انتصاره على خورفكان، الامارات، وبني ياس على الترتيب.

واستقبلت شباك البنفسجي هدف وحيد حتى الآن وكان في الجولة الأولى أمام مستضيفه خورفكان، ويعد حفاظه على نظافة شباكه أمام الامارات في الجولة الثانية هو الثالث على ملعبه لأول مرة منذ فبراير 2019.

في المقابل، فشل نادي اتحاد كلباء في تحقيق انتصاره الأول بمسابقة الدوري الاماراتي هذا الموسم حتى الآن، فبعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الشارقة، تعادل مع الجزيرة وعجمان في الثانية والثالثة على الترتيب.

ويطمح نادي اتحاد كلباء إلى العودة لسكة الانتصارات من بوابة العين، إذ سبق له تحقيق العديد من المفاجآت وإحراج المنافسين في المباريات الكبيرة.

يذكر أن فريق العين حقق الانتصار في 7 من آخر 12 مواجهة جمعته بفريق اتحاد كلباء الذي حقق الانتصار في مناسبتين فقط، بينما كان التعادل سيد الموقف بين الفريقين في 3 مباريات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين واتحاد كلباء في الدوري الاماراتي ادنوك، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

ينقل بث مباشر مباراة العين واتحاد كلباء على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «علي سعيد الكعبي»، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق «عبد الله السعدي».