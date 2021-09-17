البث المباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي والجزيرة في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي والجزيرة، في الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

يدخل نادي الفيصلي مباراة الجزيرة وهو في حالة يرثى لها، حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 جولات بمسابقة الدوري الاردني، وبشكلٍ عام، تلقى 5 هزائم في آخر 10 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وفاز في 4 مناسبات فقط.

وابتعد الفيصلي بنسبة كبيرة عن المنافسة على تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، إذ يقبع حاليًا في المركز الرابع وفي رصيده 27 نقطة، ويفصله 12 نقطة عن المتصدر «الوحدات» الذي لعب مباراة زائدة.

على الجهة المقابلة، يخوض الجزيرة مواجهة اليوم امام الفيصلي بمعنويات مرتفعة، حيث لم يعرف طعم الخسارة في آخر 3 مباريات ببطولة الدوري الاردني، تعادل أمام الحسن إربد وسحاب، قبل أن ينتصر في الجولة الماضية على البقعة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والجزيرة ببطولة الدوري الاردني للمحترفين، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي والجزيرة اليوم، على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

الفيصلي 4-0 الجزيرة

الدوري الاردني (الجولة 17)

انتهت