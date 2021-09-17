البث المباشر | مشاهدة مباراة التعاون والرائد في بث مباشر ببطولة الدوري السعودي رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي، رابط كورة اون لاين، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة في الجولة الخامسة.

تنطلق مباراة ديربي القصيم بين التعاون والرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة، عند الساعة 15:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت المغرب، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تُنقل مباراة التعاون والرائد على قناة SSC6 السعودية بتقنية SD وتقنية HD، ويمكن للمشتركين في شاهد متابعة اللقاء عبر الاشتراك في الباقة الخاصة بشركة الرياضة السعودية.

يحتل نادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة.

ويترنح نادي التعاون في أسفل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين من تعادلين مع الحزم وأهلي جدة.

وتعرض التعاون لخسارتين متتاليتين أمام الهلال والنصر في الجولتين الثانية والثالثة، ليجد نفسه في المركز ال14 بفارق نقطة عن الطائي المتذيل.

ولم يتلق التعاون أي خسارة في آخر 5 مواجهات مباشرة له في ديربي القصيم أمام الرائد، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. وتعود آخر مباراة لعبت بين الفريقين إلى تاريخ 15 مايو 2021 على ملعب الرائد، وانتهت بفوز التعاون بهدفين لهدف.

وأخفق التعاون في تحقيق الفوز على ملعبه أمام الرائد منذ 7 مارس 2019، عندما فاز بهدفين لهدف في الجولة 23 من الدوري السعودي موسم 2019/2018.

واكتفى الرائد بتحقيق فوزين فقط على التعاون في آخر 10 مباريات، آخرهم في نهاية شهر ديسمبر 2018. أما آخر فوز حققه الرائد على ملعب التعاون في الدوري السعودي فيعود إلى تاريخ 13 أبريل 2012.

التعاون 0-1 الرائد

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة

الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 5)

تشكيلة التعاون: كاسيو – البكر – عسيري – سانتوس – كادش – الموسى – مانويل – الرشيدي – أميسي – سيلفا – تاوامبا.

تشكيلة الرائد: هيريرين – سالم – سانتوس – الصحبي – الدوسري – الخثلان – هنريكي – الفرحان – البركاوي – الزين – الغامدي.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي رابط كورة اون لاين