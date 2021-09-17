البث المباشر | مشاهدة مباراة الكرامة والوحدة في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري السوري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الكرامة والوحدة في بطولة الدوري السوري الممتاز موسم 2022/2021، المقرر لها مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر.

تنطلق مباراة الكرامة والوحدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري السوري في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة سوريا دراما المفتوحة بالنايل سات.

تقام المباراة على ملعب الوحدة العباسيين في العاصمة السورية دمشق، وستحظى بمتابعة قوية من الجمهور السوري بسبب تشارك الفريقين لصدارة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

وانطلقت مباريات الجولة الرابعة من الدوري السوري اليوم الجمعة، وكان أهمها لقاء الجارين بين تشرين وحطين بحضور 20 ألف متفرج، انتهت بفوز تشرين بهدفين دون رد ليتقدم للمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط بنفس رصيد الوثبة الذي انتصر على الفتوة برباعية نظيفة.

وانتهت آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين بفوز الوحدة مرتين مقابل مرة واحدة للكرامة، وانتهى لقاءين بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمعهما قد انتهى بفوز الكرامة بنتيجة 2/صفر يوم العاشر من أبريل 2021، بينما يرجع اخر فوز للوحدة إلى 24 يناير 2020.

ولم يفز الكرامة على ملعب الوحدة منذ تاريخ 17 ديسمبر 2011، حين انتصر بهدف يتيم في الجولة السادسة.

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