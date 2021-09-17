مشاهدة مباراة الرفاع والرفاع الشرقي اليوم في بث مباشر يلا شوت في الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرفاع والرفاع الشرقي في الجولة الثالثة ببطولة الدوري البحريني «دوري ناصر بن حمد الممتاز»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

تُسلط الأضواء على استاد خليفة بمدينة عيسى، في قمة الجولة الثالثة بين الجارين حامل اللقب «الرفاع» والرفاع الشرقي، في دوري ناصر بن حمد الممتاز 2021/2022.

بدأ نادي الرفاع حملته في الدوري البحريني بالتعادل السلبي أمام المحرق في الجولة الأولى، وحقق انتصاره الأول بصعوبة في الجولة الماضية على حساب الحد بهدفٍ دون رد.

في المقابل، تعرض الرفاع الشرقي للخسارة في الجولة الافتتاحية على يد المنامة بهدفٍ دون رد، ولكنه عاد بقوة في الجولة الثانية ونجح في الفوز على البطل القياسي للمسابقة «المحرق» بنتيجة (3-2).

ويطمح الرفاع والرفاع الشرقي إلى حصد نقاط المباراة كاملة من أجل المنافسة على صدارة الترتيب التي يحتلها نادي المنامة برصيد 7 نقاط.

واثبت نادي الرفاع علو كعبه على الرفاع الشرقي في آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري البحريني، حيث حقق الانتصار 5 مرات، وخسر مرتين فقط، بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع والرفاع الشرقي اليوم، على قناة البحرين الرياضية 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12226 أفقي، وبمعدل ترميز 27500.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرفاع والرفاع الشرقي ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية والبحرين.