رغم الضائقة المالية.. برشلونة يفاوض رايولا من أجل بوجبا

رغم الوضع المالي الصعب الذي يعيشه برشلونة، فإن مجلس الإدارة الحالي لن يبقى مكتوف الأيدي لتغيير الأمور، وبناء فريق قوي للموسم المقبل، وأحد الأسماء التي يفكر فيها الرئيس جوان لابورتا، هو الفرنسي بول بوجبا.

ويبدو أن مستقبل بول بوجبا يتغير من يوم لآخر، ولا يمكن استبعاد أي شيء لأن هناك احتمالات أكثر مما تتخيل، وذلك لأن عقد لاعب خط الوسط الفرنسي مع مانشستر يونايتد ينتهي الصيف المقبل.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يجدد بوجبا مع النادي، لكن لديه أيضًا خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة في بطولات الدوري الأخرى، ويمكنه اختيار المكان الذي يريد أن يلعب فيه، ولا شك أن أحد هذه الخيارات هو نادي برشلونة، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

ويزعم تقرير الصحيفة، نقلاً عن موقع “Fichajesnet”، أن لابورتا تحدث مؤخرًا مع مينو رايولا، وكيل بوجبا، للتعبير عن اهتمامه بالنجم الفرنسي.

وأبلغ رايولا لابورتا أنه من المحتمل أن تكون هناك حرب مزايدة بسبب الاهتمام بموكله، ولكن إذا كان برشلونة مهتمًا، فسيحاول إقناع بوجبا باختيارهم، يضيف نفس التقرير.

كما هو ظاهر للعيان، فإن الفرق الأخرى المهتمة بخدمات الفرنسي هي يوفنتوس الايطالي، الذي يرغب في إعادة التعاقد معه، وباريس سان جيرمان وريال مدريد، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الذي يريد الاحتفاظ به.

وكان بوجبا يضغط من أجل الانتقال إلى ريال مدريد لأنه أراد اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان، لكن مع رحيل المدرب الفرنسي، يمكن أن تتغير الأمور، كما كانت هناك محادثات مع برشلونة في الماضي.

بجانب كيليان مبابي وارلينج هالاند، من الواضح الآن، أن بول بوجبا سيكون أحد الأسماء الكبيرة المتداولة الصيف المقبل في سوق الانتقالات، في حال لم يجدد مع الشياطين الحمر.