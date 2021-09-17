الامارات | حرب شوارع واشتباكات عنيفة بين جماهير ناديين عالميين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حرب شوارع واشتباكات عنيفة بين جماهير ناديين عالميين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير فريقي ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي قبل وأثناء وبعد المباراة التي جمعتهما على ملعب "كنج باور"، الخميس، ضمن دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 2-2.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للمعركة بين الجماهير التي تشابكت فيها الأيادي والأرجل والأحزمة في الشوارع قبل اللقاء، وامتدت لتشمل رمي الكراسي والالتحامات العنيفة على المدرجات على الرغم من حضور رجال الأمن.



وتأتي المعركة بين جمهور الفريقين على الرغم من إجراءات كورونا والقيود المفروضة على سفر الجماهير الإيطالية إلى إنجلترا، لكن جماهير نابولي حضرت واشتعلت المعركة بين الجمهورين.

ولم تكن المرة الأولى التي تتشابك فيها الجماهير الانجليزية والإيطالية، إذ تكرر المشهد نفسه في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا التي جمعت منتخب البلدين أخيراً وأسفرت عن فوز ايطاليا بركلات الترجيح.

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