صفقة جديدة.. الأهلي يتعاقد رسميا مع موهبة دسوق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعاقد النادي الأهلي، رسميا مع حمدي موسى الظهير الأيسر لنادي دسوق الذي يشارك في دوري القسم الثالث.

ووقع اللاعب في حضور مندوب من ناديه، مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بعد أن وافقت لجنة التخطيط بالنادي على ضم اللاعب بعد متابعة دقيقة له خلال الفترة الماضية، بعد مشاركته في تدريبات فريق الشباب.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي، لينضم اللاعب لصفوف فريق الشباب بداية من الموسم المقبل.

ولفت اللاعب الشاب أنظار عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي بعد أن خضع لفترة معايشة لمدة 20 يوما مع فريق الشباب بالأهلي ليطلب المدرب التعاقد معه.

حمدي موسى يبلغ من العمر 19 عاماً حيث إنه مواليد يوليو 2002 ويبلغ طوله 190سم ويلعب بكلتا القدمين ويجيد في مراكز، الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع.