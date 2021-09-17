في ظل غياب بيرسي تاو.. موسيماني يستقر على الرباعي الهجومي في السوبر بينهم صفقة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على الرباعي الهجومي الذي سيقود تشكيل الفريق في مباراة السوبر المحلي أمام فريق طلائع الجيش، والتي ستقام الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وظهر اعتماد المدير الفني على الرباعي حسين الشحات ولويس ميكيسوني ومحمد مجدي «قفشة» ومحمد شريف خلال ودية الفريق أمام المقاولون العرب والتي أقيمت أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المقاولون العرب، في البروفة الأخيرة قبل موقعة السوبر المحلي أمام فريق طلائع الجيش، وفاز بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ودفع بيتسو موسيماني في الرباعي الأمامي بكل من حسين الشحات في الجناح الأيمن، ولويس ميكيسوني في الجانب الأيسر، وبينهم محمد مجدي «قفشة» وفي قلب الهجوم محمد شريف.

ويظل هذا الرباعي هو الأقرب لقيادة هجوم المارد الأحمر في موقعة طلائع الجيش، خاصة في ظل غياب بيرسي تاو بسبب الإصابة، فضلا جاهزية محمد شريف، وعدم انسجام حسام حسن بالشكل الأمثل.

وظهر الرباعي بشكل جيد من الناحية الخططية في مباراة المقاولون العرب الودية أمس، وقاموا بتنفيذ الفكر الهجومي لموسيماني بشكل كبير، والذي ينوي تنفيذه في مباراة طلائع الجيش في السوبر المحلي الذي سيقام يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الأول بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الطلائع بكأس السوبر ، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في ودية المقاولون العرب التي أقيمت مساء الخميس على ستاد مختار التتش تدريبات استشفائية، لإزالة الإرهاق.

بينما تؤدي باقي المجموعة، تدريبًا كاملا لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر استعداداً للموسم الجديد.