شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز ينتظم فى تدريبات الزمالك.. وترحيب من كارتيرون واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الترحيب باللاعب.

ووضع مسؤولو الزمالك 3 سيناريوهات أمام كارتيرون، من أجل تحديد مصير حمدى النقاز، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم.

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون مصير التونسى خلال الأيام المقبلة سواء باستمراره مع الفريق حسب الحاجة الفنية أو إعارته لنادي آخر قبل نهاية القيد أو وضعه علي قائمة الانتظار في حالة عدم حاجة الفريق لخدماته بالوقت الحالى، وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن القرار النهائى سيكون في يد الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون.

وتحدث لبيب عن التعاقد التونسي حمدى النقاز قائلا:" الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم وتعاملنا مع الملف بالشكل الأمثل وعودة اللاعب ليست في صالحنا ولكن في صالح نادي الزمالك، وهناك لاعبين عادوا لأنديتهم بعد أن رفعوا قضايا ضدهم دون ذكر أسماء".

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.