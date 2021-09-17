شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للزمالك فى "صالة الألعاب القتالية".. وكارتيرون يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق التدريب الجماعى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من الإطالات والتدريبات البدنية في صالة الألعاب القتالية بالنادي خلال المران مساء اليوم الجمعة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني على الإشراف على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات وإطالات.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجاءت الجلسة للحديث في بعض الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وأهميتها.. كما تناولت الجلسة الحديث في بعض الأمور الفنية التى ينوي الجهاز الفني تنفيذها استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات، وعقب ذلك انطلق المران.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.