شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. نور الشربينى أكثر لاعبة مصرية تتويجاً ببطولات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربعت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب في الملعب الزجاجى، بعدما نجحت البطلة المصرية فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 26 في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلي والتى توجت بـ 24 لقب، كما تعتبر نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 42 شهر حتى الآن.

نور الشربيني ابنة مدينة الإسكندرية والتي لم تتجاوز بعد الـ 25 عاماً، نجحت في حصد لقبها الخامس في بطولة العالم للاسكواش، لتكون على بعد 3 خطوات فقط من كسر الرقم القياسي في التتويج بالبطولة والمدون بإسم نيكول ديفيد أسطورة الاسكواش المعتزلة.

فازت نور الشربيني في المباراة النهائية لبطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في شيكاغو، على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

نور الشربيني ترتبط بعلاقة من نوع خاص بوالدها عاطف الشربيني، الذي جسد دور البطولة في حياة ابنته بدعمه المستمر لها داخل وخارج مصر وحرصه على متابعة كل مبارياتها، وتقول نور الشربيني عن والدها: "أشعر بالثقة عندما أنظر لوالدي بعد كل كرة وأجده يبتسم، هو دائماً يقول لى استمتعي خلال اللعب ويرفع من علىّ أى ضغوط".