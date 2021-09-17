شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبحث عن وليد الكرتى لبدء الاستعداد مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من إدارة النادى عن موعد انضمام وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى بالوداد المغربى، لتدريبات الفريق السماوى من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ونجح بيراميدز فى إتمام التعاقد مع وليد الكرتى من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، إلا إنه لم يتم الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة حتى الوقت الحالى.

يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية غدًا السبت في معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وبدأ بيراميدز معسكرا مغلقا في الإسكندرية يستمر حتى الأربعاء المقبل، يخوض خلاله الفريق تدريبات مكثفة وفترة إعداد تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، تحضيرا لخوض أولى المواجهات الرسمية أمام سموحة في كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في السادسة من مساء يوم 24 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويخوض بيراميدز المباراة الودية الأولى أمام فريق نادي السكة الحديد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية في السادسة من مساء السبت في إطار معسكره الحالي.