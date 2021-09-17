شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال يعلن الرحيل عن سموحة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على غزال لاعب فريق سموحة رحيله عن النادي السكندري بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب على غزال عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعى تويتر : "الحمد لله سنة غريبة جدا فى مشواري حتى الآن لكن بحمد ربنا على كل حاجة حصلت فيها ومررت بيها .. انهيت تعاقدي مع نادي سموحة أتمنا لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم".



على غزال

كان سموحه تعاقد مع على غزال فى بداية الموسم قادما من رحلة احتراف طويلة بالدورى البرتغالى نجح فيها اللاعب فى تسطير اسمه باحرف من نور كاحد أفضل المحترفين المصريين بالخارج ، وكان قريبا من الإنتقال للزمالك ، قبل أن يقوم بالتوقيع للموج الأزرق .

فى سياق آخر، أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن إدارة ناديه نجحت فى حسم 11 صفقة انتقال حر دون تكلفة خزينة النادى أى مبالغ ماليه نظيرالانتقال للعب للفريق السكندري، مؤكدا أن هذه الصفقات ستكون كلمة السر فى ظهور الفريق فى ثوبه الجديد بداية من مباراة بيراميدز فى كأس مصر والمقرر لها 24 من الشهر الجارى على ملعب السويس الجديد.

وجاءت الصفقات الجديدة لسموحة وفقا لتأكيدات فرج عامر كالتالى:

مصطفي الخواجة صانع ألعاب

أحمد سعد ظهير أيمن

بهاء مجدي ظهير أيسر

حسين فيصل وسط الملعب

مهاب أشرف صانع العاب

محمد بسيوني جناح أيمن

داشفا ( انجولي ) جناح أيمن

سيكورية ( نيجيري ) تحت رأس الحربةً

أحمد رمضان بيكهام ( اعارة )

فهد جمعة رأس حربة ( اعارة)

أمير عادل ( الكسندز) جناح أيسر