الامارات | "نقطة" تفصل المغرب عن تأهل تاريخي في مونديال ليتوانيا لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقطة" تفصل المغرب عن تأهل تاريخي في مونديال ليتوانيا لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح منتخب المغرب لكرة قدم الصالات على بعد نقطة واحدة من تأهل تاريخي إلى الدور الثاني في بطولة العالم للعبة التي تستضيفها ليتوانيا، وتستمر حتى مطلع اكتوبر المقبل، وذلك بعد تعادله مع تايلاند قبل 13 ثانية من نهاية المباراة (1-1).

وتنتظر المغرب مباراة قوية وصعبة أمام البرتغال يحتاج فيها إلى التعادل بأي نتيجة ليتأهل ثانيا عن مجموعته بينما سيتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة حتى في حال هزيمته، أما في حال تعرضه للخسارة سينتظر فرصة التأهل بين أفضل الثوالث في مهمة صعبة للمنافسة مع باقي المنتخبات.

من جهته، علق مدير منتخب الامارات للصالات سابقا فيصل عبدالله على مشاركة المنتخب المغربي، وقال لـ"الامارات اليوم": "مواجهة المغرب مع البرتغال المقبلة ستكون صعبة على اسود الأطلس بتواجد افضل لاعبي العالم بالصالات البرتغالي ريكاردينيو ونخبة من المميزين ولكن بالرغم من ذلك فان المنتخب المغربي قادر على تحقيق نتيجة افضل من التوقعات وسيكون من المهم الفوز أو التعادل وثقتنا كبيرة بأن يحقق المغرب نتيجة مرموقة للتاهل اولا او ثانيا".

وكان منتخب الصالات المغربي قد فاز على جزر سولومون بسداسية نظيفة بينما فاز البرتغال بسباعية قاسية وسيختتم دور المجموعات بإقامة مباراتين تجمع البرتغال مع المغرب وتايلند مع جزر سولومون.

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