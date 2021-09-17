كلوب يثير الجدل بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أثار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل بعدما ناض نفسه في تصريحات سابقة تتعلق بتجديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بحلول صيف 2023، وأشارت العديد من التقارير لوجود أزمة بين ليفربول واللاعب الدولي المصري بشأن مفاوضات التجديد، خاصة بعد الأنباء التي أفادت بطلب صلاح الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي وهو ما ياعدى سقف الرواتب الذي وضعه النادي لجميع اللاعبين.

صرح الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، أن تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح، ليس بيديه كونه بعيدا عن اختصاص عمله، موضحًا أن عمله هو المنصب فقط على النواحى الفنية، قائلا :" ليس لدي شيء لقوله خاصة من جانبي. لست متدخلاً بهذه الأمور. انا مهتم فقط بمدى جاهزيّته والتزامه وهو على أكمل وجه. يبدو بحالة جيدة جدًا وليس هنالك شيء اخر لقوله".

وتحدث يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى عن مواجهة كريستال بالاس المحدد لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

قال كلوب فى المؤتمر الصحفى للمباراة "اللعب كل ثلاث ايام؟ انه امر طبيعي ان تلعب ثلاث مباريات بأسبوع واحد، اللعب يوم الاحد ثم الاربعاء والسبت صعب لذا يجب ان نفكر بذلك، لقد خضنا هذا الأسبوع وقدمنا بشكل جيد ويتوجب علينا إجراء تغييرات جديدة وهذا واضح". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أضاف مدرب ليفربول: " كريستال بالاس يلعب بشكل جيد هذا الموسم لكن علينا ان نفعل ذلك ايضًا وآمل ان نفعله، هو فريق كرة قدم جيد جدًا. فييرا تعاقد لاعبين جدد واستغلهم بشكل جيد. لديهم خط هجومي جيد للغاية، ايدوارد دخل آخر مباراة وسجل هدفين، هنالك ايو وبينتيكي وزاها، هذه جودة هجومية".

أشار المدير الفنى لنادى ليفربول: "فيرمينو لم يبدأ التدريبات مع المجموعة بعد، نتوقع عودته الاسبوع المقبل وسنرى".

أكمل كلوب: "تمريرة اوريجي الحاسمة لهدف صلاح كانت لحظة مهمة جدًا. عانى من بعض التشنّجات وسنرى كيف سيكون يوم غد لكن بصراحة بدا جيدًا جدًا ضد ميلان، أداء أوريجى ضد ميلان كان استثنائي. الان نلعب الكثير من المباريات وكان هو معنا خلال التوقف الدولي لذا حصل على فرصة أكبر للتدرب ورأينا ما قدمه لذلك قررت ان يلعب اساسيًا ضد ميلان".

تحدث كلوب عن ساديو مانى قائلا: " هو لاعب استثنائي لذا عليه ان يقدم مستويات تناسب اسمه وهذا ما نتوقعه منه، ماني سيصل لـ100 هدف وسيكون من الجميل ان يفعلها يوم غد ويسجل، يبدو جيدًا جدًا وجاهزًا للغاية. عدد الفرص التي يحصل عليها مهم جدًا وهو يعيش اوقاتًا جيدة ذهنيًا وبدنيًا".

شدد كلوب قائلا: "حققنا بداية جيدة واذا اردت ان تكون بالقمة، لايجب ان تضيّع النقاط، نستمر بالتقدم ولست متفاجئًا بنتائج الفرق الاخرى".