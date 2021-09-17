موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره كريستال بالاس، في الرابعة عصر غد السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء منتشيا بفوزه على ليدز يونايتد 3-0، في الجولة الماضية، وكذلك انتصاره على ميلان 3-2 في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ10 نقاط، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، ألكانترا، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.