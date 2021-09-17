شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح خطواته المقبلة فى قضية حسام أشرف ومسألة قيد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه فى الوقت الحالى ينتظر النادي، قرارا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف المقدم من قلعة ميت عقبة فى حكم إيقاف النادى فترتين قيد على خلفية قضية توقيع حسام أشرف الناديين وهما الزمالك وإحدى الأكاديميات بالكاميرون والذى أعلن عنه حسين لبيب رئيس النادى فى الساعات الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، صحة ما نشره ”الخليج 365”، فى الساعات الماضية بشأن تسجيل النادى لقائمته الأولى بشكل طبيعى ولم يستخرج اتحاد الكرة، كارنيهات اللاعبين، إلا أن القلق داخل الزمالك متعلق بالسماح بقيد القائمة الثانية من عدمه والتى تضم الصفقات الجديدة لذا يسعى النادى للحصول على حكما بإلغاء الإيقاف خاصة فى ظل التسوية مع الأكاديمية الكاميرونية فى هذه القضية إلا أنه بات لزاما الحصول على حكما من المحكمة الرياضية بشأن إلغاء أى حكم فى تلك القضية وهو ما سيكون قبل نهاية فترة القيد الثانية لذا حرص النادى على توضيح أزمته والسعى لحلها قبل نهاية فترة القيد الثانية خاصة إن الاستئناف فى القضية محدد له من المحكمة الرياضية قبل نهاية فترة القيد الثانية سواء برفع الإيقاف أو تأكيده خاصة أن الحكم وقتها سيكون نهائى لذا أوضح الاتحاد المصرى أنه حتى الآن لا يوجد أحكام نهائية على نادى الزمالك خاصة إن القضية فى مرحلة الاستئناف بالمحكمة الرياضية.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.