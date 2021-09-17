7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، رسميا .. سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز فى كأس مصر لمدة أسبوع، وخلاف بين الأهلى وناصر ماهر بسبب عرض بيراميدز فى الصيف.

رسميا .. سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز فى كأس مصر لمدة أسبوع

طلب نادي سموحة، رسميًا من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراته في كأس مصر مع نادي بيراميدز لمدة أسبوع حتي ينتظم الفريق، في ظل التغيرات الكبيرة في اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة وانضمام آخرين معظمهم لم ينتظم في المران حتي الآن.

خلاف بين الأهلى وناصر ماهر بسبب عرض بيراميدز فى الصيف

شهدت الأيام الماضية خلافت بين النادى الأهلي، وناصر ماهر، لاعب الفريق بسبب إصرار الأخير على الانتقال لنادى بيراميدز، ورفض أى عروض أخرى تلقاها من أندية محلية.

الزمالك يكثف اتصالاته لحل أزمة إيقاف القيد من فيفا

كثفت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهودها من أجل حل أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وأجرت إدارة الزمالك عدة اتصالات لإنهاء الأزمة في الساعات الأخيرة.

اتحاد الكرة: فيفا لم يخطرنا بقرار وقف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل للجبلاية أى خطابات بشأن معاقبة نادى الزمالك بوقف قيد لاعبيه بسبب مشكلة توقيع الناشئ حسام أشرف لناديين.

الأهلى يستفسر من على معلول عن عرض رين الفرنسى..اقرأ التفاصيل

حرص مسئولي النادى الأهلى على الاستفسار من التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق عن حقيقة تلقيه عرضاً من رين الفرنسي للانتقال لصفوفه خلال الآونة الأخيرة، حيث أكد النجم التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أن الامر لايعدو مفاوضات شفهية مع وكيل أعماله، وكشفت تقارير صحفية أن على معلول دخل في مفاوضات مع نادى رين الفرنسي خلال الفترة الماضية، واتفق على تقاضي مبلغ 4 مليون يورو سنويًا.

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لكارتيرون لمدة 3 مواسم

بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مفاوضات التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون لمدة 3 مواسم إضافية، خاصة أن عقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم القادم، وتسعى إدارة الزمالك لخلق حالة من الاستقرار الفنى بين اللاعبين بتأكيد استمرار الجهاز الفنى.

اتحاد الكرة يحيل أزمة مصطفى محمد فى المنتخب إلى كيروش

أحالت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أزمة اللاعب مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى مع الجهاز الفنى السابق للمنتخب بقيادة حسام البدرى، إلى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.