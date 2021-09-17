شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلى لحسم مصير عروض ناصر ماهر وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية جلسات متواصلة من أجل مناقشة العروض التى تأتي لبعض لاعبي الفريق المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.

ويُعد الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجاي من أهم لاعبي الأهلي المتواجدين على قوة النادي حالياً لكن طلب الجهاز الفني رحيلهم الصيف الجاري، ويتواجد ناصر في قائمة الأهلي فيما وضع النادي لاعبه النيجيري جونيور أجاي ضمن قائمة الإنتظار.

وإرتبط اسم أجاي وناصر ماهر بعدة عروض محلية الأيام الماضية يأتي في مقدمتها عروض من فاركو وبيراميدز وفيوتشر والبنك الأهلي وسموحة.

ويتفاوض الأهلي مع الأندية الراغبة في ضم أجاي أو ناصر ماهر من أجل حسم موقفهما سريعاً، وخرج ناصر وأجاي من معسكر الفريق المقام حالياً بالأسكندرية استعداداً لخوض مباراة السوبر المحلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش.

من ناحية أخرى، نجح الأهلي في الحصول علي خدمات حمدي موسي الظهير الأيسر لنادي دسوق المشارك في دوري القسم الثالث بالمجموعة التاسعة والتي تنظمها منطقة كفر الشيخ.

وقع حمدي موسي على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم، مقابل 500 ألف جنيها، وذلك بعد مشاركة اللاعب مع فريق الأهلي لمدة 20 يوما، حيث خاض 4 مباريات ودية ظهر بهم بشكل جيد، وطالب عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالتعاقد مع اللاعب.

حمدى موسى من مواليد 2002 ويجيد اللعب في مركز الدفاع والظهير الأيسر بقدمه اليسرى، وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي، تحت قيادة محمود خضر المدير الفني للفريق الأول بنادي دسوق بعد ظهوره بشكل متألق في الناشئين.