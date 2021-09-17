شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحضر مباراتىّ الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، حضور مباراتىّ دور الـ16 ببطولة كأس مصر بين الأهلى وانبى، وبيراميدز وسموحة، لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل اعلان قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا، كما سيحضر مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

وأكد الاتحاد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

من ناحية أخرى، أتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.