شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح 3 سيناريوهات على مائدة كارتيرون لحسم مصير النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسؤولو الزمالك 3 سيناريوهات أمام الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل تحديد مصير حمدى النقاز أحدث الوافدين إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم.

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون مصير التونسى خلال الأيام المقبلة سواء باستمراره مع الفريق حسب الحاجة الفنية أو إعارته لنادي آخر قبل نهاية القيد أو وضعه علي قائمة الانتظار في حالة عدم حاجة الفريق لخدماته بالوقت الحالى، وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن القرار النهائى سيكون في يد الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون.

وتحدث لبيب عن التعاقد التونسي حمدى النقاز قائلا:" الانتقادات التي توجه للجنة بسبب النقاز تشعرني بأننا لم نحصد أي بطولة هذا الموسم وتعاملنا مع الملف بالشكل الأمثل وعودة اللاعب ليست في صالحنا ولكن في صالح نادي الزمالك، وهناك لاعبين عادوا لأنديتهم بعد أن رفعوا قضايا ضدهم دون ذكر أسماء".

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.

وفى وقت سابق ، قال أنيس بن ميم محامى اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك العائد لناديه، إن رغبة الطرفين تلاقت فى العودة بعد الازمة، مشيرًا إلى أن العقد مدته 3 سنوات وقدم اللاعب تضحيات كبيرة من أجل العودة.

وأوضح بن ميم خلال تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد الزمالك فى الفيفا بعد التعاقد مع الأبيض خاصة وأن اللاعب سعيد بالعودة لناديه.

تابع أن فكرة إعارة اللاعب لنادى آخر غير مطروحة فى ظل وجود حمزة المثلوثى، موضحًا أنه لو كان يفكر فى الإعارة لكان أنضم لأى نادى بعيدًا عن الزمالك.