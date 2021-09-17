شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يتعاقد مع حارسى الأهلى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى المقاصة التعاقد مع ثنائي حراسة مرمى الأهلي الصاعدين أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

من جانبه، أكد عصام سراج الدين المدير الرياضي والمتحدث الرسمي باسم نادي المقاصة أنه تم التعاقد مع ثنائي حراسة مرمى الأهلي الشابين في صفقة انتقال حر بعد رفع اسميهما من قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، ليكون الفريق الفيومي قد أبرم أربعة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما نجح في ضم محمود عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي ومحمود حمد لاعب وسط المصري البورسعيدي السابق وجميعهم في صفقات انتقال حر.

شدد سراج الدين على أن الفريق الفيومي يسير قدما نحو إبرام الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف المقاصة في الموسم المقبل وتلبية احتياجات الجهاز الفني من اللاعبين لسد العجز في صفوف الفريق الفيومي لاسيما بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الماضي.

ووافق نادي المقاصة على بيع حارسيه محمود حمدي إلى فيوتشر اف سي ومحمد كوكو إلى سيراميكا، قبل أن ينجح في ضم حارس الأهلي الشابين لتعويض غياب الراحلين.