شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يستفسر من نظيره الدولى عن شروط استضافة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مع نظرائهم بالاتحاد الدولي للاستفسار عن شروط استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فبراير من العام المقبل.

من جانبه، أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة أن التواصل مع فيبا "الاتحاد الدولي" للإستفسار عن الشروط المطلوبة للموافقة على استضافة بطولة كأس العالم، والمقرر أن يشارك فيها الزمالك بطل أفريقيا، لمعرفة الشروط الفنية والمالية المطلوبة لتنظيم الحدث.

وأضاف عبد المطلب فى تصريحات خاصة، أن هناك رسوم مالية يتم سدادها للفيبا، بالإضافة إلى شروط فنية تتعلق بالصالة المقرر أن تستضيف البطولة من إضاءة وأرضية وساعة وبورد باسكت وغيرها .

وطلب اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظيره الدولى استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير من عام 2022، بعدما تلقى الاتحاد خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.