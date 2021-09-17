شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معسكر الأهلى في الإسكندرية قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت استعدادات فريق النادي الأهلي الاهلي لبطولة السوبر المصري مراحلها الأخيرة قبل أيام قليلة من المباراة القوية للمارد الأحمر أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي بالأسكندرية.

في التقرير التالي ، نطرح استعدادات الأهلي لمباراة السوبر ومعسكر الفريق الحالي في الأسكندرية وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش؟

ج: بطولة السوبر المصري تقام في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري بإستاد برج العرب بين الأهلي بطل الدوري وطلائع الجيش وصيف كأس مصر .

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة السوبر المحلي؟

ج: الأهلي خاض مباراتين وديتين أمام بتروجت الأثنين الماضي وامام المقاولون العرب أمس ، الخميس، وأقيمت المباراتين بإستاد التتش بمقر الأهلي في الجزيرة وإنتهتا بالتعادل السلبي وفوز الأهلي بهدف نظيف على التوالي.

س: متى بدأ الأهلي معسكر الاسكندرية؟

ج: الأهلي توجه للأسكندرية أمس ، عقب ودية المقاولون وسيستمر بها حتى مباراة الطلائع.

س: ماذا عن قائمة الأهلي لمباراة السوبر المصري؟

ج: موسيماني المدير الفني للأهلي ، ضم 27 لاعباً لمباراة السوبر ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.