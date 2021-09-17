شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وديات تجهز أسوان للممتاز "ب" فى معسكر القاهرة بعد تأجيل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق أسوان معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز "ب" والمقرر أن ينطلق 2 أكتوبر المقبل بمواجهة أسوان وسوهاج بإستاد أسوان، وأدى أسوان تحت قيادة مديره الفنى أحمد بيبو خلال معسكر الإعداد 5 مباريات ودية أمام كل من السكة الحديد 1/1 وأمام ألماظة وفاز أسوان 3/1 والتعادل أمام بايونير 1/1 والفوز على الترسانة 2/1 والخسارة أمام الداخلية 1/0.

ومن المقرر أن يخوض أسوان مباراتين وديتين الأولى اليوم الجمعة أمام فريق التربية والتعليم والثانية الأحد القادم أمام بتروجيت للوقوف على مستوى كل اللاعبين بدنيا ومهاريا قبل إنطلاق الموسم والإستقرار على عناصر القائمة الثانية لقيد اللاعبين الجدد والمستمرة حتى 14 أكتوبر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بأسوان الأربعاء المقبل 22 أكتوبر ليؤدى مباراتين وديتين بإستاد أسوان أمام الأقصر والتعدين.

وأعلن نادى أسوان، قائمة اللاعبين المستمرين مع زهرة الجنوب في الموسم الجديد 2021/2022، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نادى الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.