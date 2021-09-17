"فرنسي" استهدفه برشلونة .. كيروش في مواجهة مشروع تونس على الظفر بهيثم حسن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على غرار تجربته مع إيران يسعي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفتي الجديد لمنتخب مصر للتنقيب في القارة الأوروبية بحثاً عن مواهب مصرية جديدة يضمها للفراعنة تحت ولايته الجديدة.

وطبق كيروش المدير الفني السابق لمنتخب إيران سياسة البحث عن وجوه جديدة من مزدوجي الجنسية ومؤهلين للإنضمام للمنتخب الفارسي ونجح في استقطاب مهدراد بيت آشور صاحب الجنسية الأمريكية وأشكان دجاغة دانييل دافاري الثنائي الذي يحمل الجنسية الألمانية ورضا نجاد الذي يحمل الجنسية الهولندية .

وبحسب ما عمله الخليج 365 فإن كيروش سيطبق هذه الفلسفة مع منتخب مصر والبداية كانت بالحصول على ملف من جهازه المعاون يخص هيثم حسن صاحب الأصول المصرية والذي يحمل الجنسية الفرنسية حيث ولد في باريس من أب مصر وأم تونسية في 8 فبراير 2002.

يشغل هيثم حسن الذي يلعب بالقدم اليسرى مركزي الجناح الأيمن، وبدأ مشواره الكروي مع نادي باريس عندما كان يبلغ من العمر ما بين 6 إلى 16 سنة، قبل أن ينتقل إلى بيري في صيف عام 2017، ولكن بعد اختبارات مختلفة في باستيا وميتز وتولوز انتقل إلى صفوف شاتورور.

بدأ هيثم حسن مشواره الحقيقي في الملاعب مع ناشئي شاتورور، حتى تم توقيع عقد احترافي معه في الأول من يونيو 2018 وهو في عمر الـ16 عاما، ورغم صغر سنه تمكن من تدوين أول ظهور احترافي له في مباراة انتهت بتعادل سلبي أمام باريس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في 19 أكتوبر 2018.

لعب هيثم في نفس الوقت ضمن صفوف منتخب الناشئين الفرنسي، وتم استدعائه لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما في سبتمبر 2018، كما أنه لعب لمنتخب تحت 18 عاما في سبتمبر 2019.

وخاض هيثم 12 مباراة دولية مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف، كما خاض ثلاث مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عاما.

وشارك اللاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في البرازيل عام 2019، ونجح خلالها في صناعة هدف أمام منتخب إسبانيا بربع النهائي، لكنه خسر نصف النهائي على يد منتخب البرازيل بطل المسابقة، قبل أن يحصد برونزية المونديال بالفوز على هولندا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وكشفت تقارير فرنسية أن اللاعب تلقى اتصالات بعد هذه البطولة من وكيل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة السابق، من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني، ولكن اللاعب ظل في صفوف فريقه شاتورور.

وفي أكتوبر الماضي أعلن نادى فياريال الإسبانى تعاقده مع هيثم ، لمدة 4 مواسم ليلعب في فريق الرديف الموسم الماضي 24 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع أخر ليعيره النادي الذي يلقب بـ "الغواصات" إلي لنادي ميرانديس الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية هذا الموسم ليلعب معهم هيثم 5 مباريات صنع فيها هدفين .

ويصطدم كيروش بمشروع مماثل لمنتخب تونس الذي يسعي خلف المواهب أصحاب الجنسيات المزدوجة ونجح في استقطاب حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد وعمر الرقيق مدافع أرسنال، حيث وفقاً للقانون التونسي يستعي هيثم حسن اكتساب الجنسية التونسية من والدته.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن محمد سليم بن عثمان رئيس الخلية المكلفة بالتواصل مع اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، سافر لإسبانيا الشهر الماضي واجتمع باللاعب لاقناعه باللعب إلي نسور قرطاج.

ورغم مشاركاته مع منتخب الناشئين الفرنسي، يمتلك اللاعب الشاب الأحقية في اختيار تمثيل منتخب مصر في ظل عدم استدعائه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأول حيث يحتاج لتقديم طلب للاتحاد الدولي (فيفا) لإثبات تغيير جنسيته الكروية من فرنسية مصري.