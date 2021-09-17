بمشاركة الزمالك.. السعودية تستضيف كأس العالم لليد "سوبر جلوب 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الجمعة، استضافة السعودية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتهم ممثلا السعودية فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورج الدنماركي "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، كال هيت سان فرانسيسكو "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، الزمالك "بطل أفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماجديبورج الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في تصريح صحفي :"نسعد مجدداً باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة".

وأضاف :"كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي النور والوحدة في هذه البطولة، وأهلاً وسهلاً بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة".

يشار إلى أن مدينة الدمام استضافت النسخة السابقة في عام 2019 ، بعد أن فازت السعودية بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ عام 2019.