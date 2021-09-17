كلوب يرفض الحديث عن مفاوضات التجديد لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يوجد شيء جديد ليقوله ردا على سؤال بشأن مفاوضات التجديد للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس عن مفاوضات التجديد لصلاح: "لا يوجد لدي شيء لأقوله عن هذا خاصةً من جانبي لأنني لست مشاركا".

وأضاف: " الشيء الوحيد الذي أهتم به حقًا هو كيف يبدو مو ومدى حدته ومدى التزامه في الوقت الحالي وهذا هو الحال تماما".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "إنه يبدو جيدًا حقًا، لا يوجد شيء آخر لأقوله".

محمد صلاح (29 عاما) -الذي دخل نادي المائة في بريميرليج- يتبقى في عقده مع ليفربول أقل من موسمين، حيث ينتهي في صيف 2023.

يُذكر أن ليفربول سيستضيف كريستال بالاس غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب آنفيلد في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.