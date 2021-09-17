صفقة الأهلي الجديدة من دسوق..الزمالك حاول ضمه "مجانا"عن طرق تسفيره للخارج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

واصل الأهلي تدعيمه لقطاع الناشئين بمواهب شابة من القسم الثاني والثالث فبعد التعاقد مع الحارس مصطفي مخلوف من الترسانة ومهاجم دكرنس عمر البكري أبرم الأهلي صفقة جديدة بالتعاقد مع حمدي موسى الظهير الأيسر لنادي دسوق المشارك في دوري القسم الثالث.

حمدي موسى يبلغ من العمر 19 عاماً حيث إنه مواليد يوليو 2002 ويبلغ طوله 190سم ويلعب بكلتا القدمين ويجيد في مراكز، الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع.

ولفت اللاعب الشاب أنظار عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي بعد أن خضع لفترة معايشة لمدة 20 يوما مع فريق الشباب بالأهلي ولعب ليطلب المدرب التعاقد معه.

حمدي موسي بعد بزوغ موهبته حاوت بعض الأندية استقطابه ليقوم إيهاب العارف نائب رئيس نادي دسوق بعرضه على نادي الزمالك وهو ما كشف عنه عبر قناة صدي البلد في أغسطس الماضي قائلاً : " الأول أنا زملكاوي حتى النخاع ، تواصلت مع طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بالزمالك عشان يشوف حمدي، اتفقنا على الحضور الساعة 9 الصبح لمشاهدته في الملعب ، تسعة وتلت يحيى أتصل بيا وقالي لعيب هايل وهيلعب للفريق الأول الموسم اللى جي".

تعاقد الزمالك مع موهبة دسوق واجه عائقاً تسببب في أزمة فيما بعد حيث كشف العارف " طارق يحيى قالي الولد كويس بس مافيش فلوس في النادي ممكن ندعمك بلعيبة قولتله يعني أديك ناشيء وأخد منك لعيبة بفلوس لو عايزين اللعيب ابعتلونا عرض".

بعد رفض دسوق حاول مسئولي الزمالك مع اللاعب نفسه بحسب العارف الذي كشف " بدر حامد مدرب ناشئي الزمالك نزل للاعب في التقسيمة بعد نهاية مكالمتي مع يحيى قال للولد بص ياحبيبي روح خلص نفسك وتعالى فاللاعيب اتصل بيا وقالي أنا رديت عليه إنهم لو عايزينك يبعتوا عرض وحاولوا معاه مرة تانية وكلموا أبوه قالوله تعالي الزمالك ومالكش دعوة هنسفرك بره وهترجع على الزمالك".

حزن نائب رئيس نادي دسوق من تصرف الزمالك واتصل يعاتب طارق يحيي كشف عنها العارف " طارق يحيى قالي أنا ماليش دعوة بالفرقة ديه مش بتاعتي قولتله إزاي ياكابتن أنت مدير قطاع ناشئين ، قالي هشوف الموضوع ده وأكلمك ، أنا زعلان كازملكاوي من التعامل ده".