"بوما" تعتذر لجماهير بوروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت شركة "بوما" للمستلزمات الرياضية، التي تمد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بأطقم اللعب، اعتذارها بعدما أبدت جماهير الفريق حالة من الغضب إزاء تصميم قميص لعب دورتموند في دوري أبطال أوروبا، حيث يكاد شعار النادي لا يرى عليه.

وقال بيورن جولدن رئيس مجلس إدارة شركة بوما في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"نأسف لغضب الجماهير ونود الاعتذار لهم."

وكانت جماهير بوروسيا دورتموند قد أبدت حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إزاء القمصان التي ارتداها لاعبو الفريق خلال مواجهة بشكتاش أمس الأول الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان للقميص تصميم مختلف عن التصميم المعتاد، وكان الشعار لا يكاد يرى نظرا لأنه منسوج بنفس لون القميص.

وأكد جولدن أن الشركة تلقت الملاحظات باهتمام وستأخذ الأمر بعين الاعتبار في إنتاج القمصان المقبلة.