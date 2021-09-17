مشاهدة مباراة الجزيرة والامارات في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة الجزيرة والامارات في بطولة الدوري الاماراتي ادنوك.

تُفتتح مباريات اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاماراتي ادنوك بين الجزيرة والامارات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

تنطلق مباراة الجزيرة والامارات في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 15:45 بتوقيت المغرب، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة على شاشة قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، كما ينقل بث مباشر المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتقنية HD بصوت المعلق الرياضي الفلسطيني حازم عبد السلام.

يدخل نادي الجزيرة مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز لتصدر الدوري الاماراتي، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن العين والشارقة.

وسيصطدم الجزيرة بطموحات الإمارات الراغب في الهروب من منطقة الخطر وانهاء سلسلة هزائمه المتتالية منذ بداية الموسم الجديد 2022/2021.

ويحتل الامارات المركز ال14 والأخير دون نقاط بعد أن خسر من شباب الاهلي دبي والعين والظفرة.

ولن تكون مأمورية العودة إلى المنطقة الدافئة بتلك الصعوبة، إذا ما نجح الإمارات في الاختبار الصعب أمام الجزيرة، فلا تفصله سوى 3 نقاط فقط عن المركز العاشر الذي يحتله الظفرة من 4 مباريات.

لكن الامارات لا يتمتع بذكريات طيبة في تاريخ مواجهاته التاريخية أمام الجزيرة بمنافسات الدوري الاماراتي، ففي آخر مباراتين لهما معًا بالموسم الماضي، خسر الامارات ذهابًا 6/صفر، وإيابًا 3/صفر.

وترجع آخر مرة حقق فيها الامارات الفوز على الجزيرة بمنافسات الدوري المحلي لتاريخ 7 أبريل 2018 بهدف دون رد، ولم يفز الامارات أبدًا على ملعب الجزيرة في جميع المسابقات المحلية منذ عام 2000 حتى الآن.

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