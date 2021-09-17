مشاهدة مباراة الزوراء والقوة الجوية في بث مباشر يلا شوت ببطولة كأس السوبر العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزوراء والقوة الجوية في بطولة كأس السوبر العراقي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 17-9-2021.

يستقبل ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد مباراة كأس السوبر العراقي بين الزوراء والقوة الجوية، دون حضور الجماهير تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر الزوراء هو البطل القياسي لبطولة كأس السوبر، حيث حقق اللقب 4 مرات (1998-1999-2001-2017)، يليه القوة الجوية بالتتويج مرتين (1997، 2000)، ثم الشرطة مرة واحدة (2019)، والطلبة مرة واحدة (2002).

ويدخل فريق القوة الجوية المباراة كونه بطلًا لمسابقتي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2020/2021، وسيسعى إلى تحقيق الثلاثية التاريخية اليوم.

في المقابل، حل الزوراء وصيفًا لفريق القوة الجوية في المسابقتين، ويطمح للعودة إلى منصات التتويج من جديد بعد غيابه عنها في آخر موسمين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزوراء والقوة الجوية اليوم ببطولة كأس السوبر العراقي، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزوراء والقوة الجوية على قناة الكأس القطرية 4، بصوت المعلق الرياضي العراقي «مصطفى ناظم العلوان»، كما ينقل على قناة الرياضية العراقية HD، وقناة الشباب الرياضية العراقية.