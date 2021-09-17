تقرير | الدوري الانجليزي قبل وبعد محمد صلاح مع ليفربول

غَير محمد صلاح بقدراته الفنية والتزامه وصبره واستمراريته صورة اللاعب المصري والعربي في الدوري الانجليزي الممتاز، منذ أن وصل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الايطالي بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

طموحات وأخلاق وتواضع محمد صلاح، وقدرته في الحفاظ على مستواه الفني، وتركيزه الذهني والمهني، كلها أمور رسخت أسطورته في ليفربول بل وفي منافسات الدوري الانجليزي ككل بالأرقام وليس بالكلام المُرسل.

ما فعله محمد صلاح ساعد جمهور ليفربول حديث العهد، الذي لم ير دالجليش أو إيان راش، على التفرقة الصحيحة ما بين مصطلح نجم مرحلة وأسطورة حقيقية.

قبل أن نستعرض معكم الأرقام التي حطمها صلاح، يجب التذكير على أنه لا يزال بحاجة لمواصلة العمل على نفس المنوال لحصد المزيد من ألقاب الدوري إذا ما أراد مُنافسة أسطورة دروجبا في تشيلسي أو أسطورة هنري في آرسنال أو أسطورة بيكهام وجيجز وكانتونا في مانشستر يونايتد أو أسطورة أجويرو مع مانشستر سيتي.

كيف كان الدوري الانجليزي قبل محمد صلاح؟

كريستيانو رونالدو كان أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 31 هدفًا (مانشستر يونايتد – موسم 2008/2007).

كريستيانو رونالدو كان أكثر جناح تسجيلاً للاهداف بـ 84 هدفًا (مانشستر يونايتد 2003-2009).

تيدي شيرنجهام كان أكثر من سجل في افتتاحية الدوري الانجليزي (4 مرات).

سيرخيو اجويرو كان أكثر من حصل على لاعب الشهر في موسم واحد (مرتان).

روبن فان بيرسي كان أكثر من سجل أمام عدد فرق مختلفة في موسم واحد (17 فريقًا).

آلان شيرار كان أكثر لاعب سجل في عدد مباريات في موسم واحد ( سجل في 23 مباراة).

آلان شيرار كان أسرع من وصل للهدف رقم 50 في 5374 دقيقة بمنافسات البريميرليج.

ديديه دروجبا كان أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد برصيد 29 هدفًا.

كيف أصبح الدوري الانجليزي بعد محمد صلاح؟