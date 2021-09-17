بعد طرده من الترجي.. خالد عبد الباسط يواجه ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

وقع المهاجم الغاني “خالد عبد الباسط” في صفوف نادي “شيريف تيراسبول” المولدوفي قادماً من نادي الترجي الرياضي التونسي في صفقة انتقال حر، ليجد نفسه في مواجهة ريال مدريد الاسباني وانتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، بعد تخلي فريق حمد المؤدب عنه بداية الصيف.

وتخلى نادي الترجي الرياضي عن المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً هذا الصيف، بعد موسم واحد مع فريق باب سويقة، بحجة عدم تقديم الاضافة مع حامل لقب الدوري التونسي للمحترفين.

وشارك عبد الباسط في 24 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق المدرب معين الشعباني المنتقل حديثاً لتدريب نادي المصري البورسعيدي، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

من جهته، بات شيريف تيراسبول هذا الموسم أول فريق يمثل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا، حيث وضعته القرعة في مجموعة واحدة مع البطل القياسي للبطولة ريال مدريد، بجانب إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.