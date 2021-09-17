قرعة دوري ابطال اسيا | الهلال يتجنب النصر في ربع النهائي

اسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري ابطال اسيا المقامة اليوم الجمعة، عن مباراتين واعدتين في منافسات غرب القارة، كما جنبت القرعة، ناديي الهلال والنصر، مواجهة بعضهما البعض في هذا الدور.

وأوقعت القرعة نادي الهلال السعودي في مواجهة مع نادي بيرسبوليس الايراني، على أن يواجه غريمه اللدود نادي النصر شقيقه نادي الوحدة الإماراتي.

وتأهل نادي الهلال لدور ربع النهائي على حساب استقلال طهران الايراني، وأزاح نادي النصر نادي تراكتور الايراني في ثمن النهائي.

من جهته بلغ نادي بيرسبوليس أو الجيش الأحمر كما يلقب، مفاجأة البطولة “استقلال دوشنبه” من طاجيكستان، فيما كان أصحاب السعادة “نادي الوحدة” آخر المتأهلين، على حساب مواطنه الشارقة بركلات الترجيح.

وتجرى مباريات دور ربع و نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع على ملاعب المملكة العربية السعودية، في الفترة بين 16 و 19 اكتوبر المقبل، على أن تجري المباراة النهائية في الرياض يوم 23 نوفمبر القادم.